سامي الجميل: لا تتجرؤوا على المس بحق المغتربين بالتصويت في الخارج

غرد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل عبر حسابه على” تويتر”: “لا تتجرأوا على المس بحق المغتربين بالتصويت في الخارج. هم ثروة لبنان وأصواتهم حرة بعيدة عن زبائنيتكم وترهيبكم. أي قرار لإقصائهم هو قرار انقلابي على ديمقراطية الانتخابات سنعتبره بمثابة الغائها وسنواجهه على هذا الاساس”.

لا تجرأوا على المس بحق المغتربين بالتصويت في الخارج. هم ثروة #لبنان وأصواتهم حرة بعيدة عن زبائنيتكم وترهيبكم.

أي قرار لإقصائهم هو قرار انقلابي على ديمقراطية #الانتخابات سنعتبره بمثابة إلغاءها وسنواجهه على هذا الأساس. https://t.co/cBDy4hmCvj — Samy Gemayel (@samygemayel) September 23, 2021