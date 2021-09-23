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سامي الجميل: لا تتجرؤوا على المس بحق المغتربين بالتصويت في الخارج

23 - سبتمبر - 2021
آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2021 3:10 مساءً
سامي الجميل

سامي الجميل

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غرد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل عبر حسابه على” تويتر”: “لا تتجرأوا على المس بحق المغتربين بالتصويت في الخارج. هم ثروة لبنان وأصواتهم حرة بعيدة عن زبائنيتكم وترهيبكم. أي قرار لإقصائهم هو قرار انقلابي على ديمقراطية الانتخابات سنعتبره بمثابة الغائها وسنواجهه على هذا الاساس”.

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