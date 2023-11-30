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سامي الجميل: لتشكيل جبهة واحدة لحماية لبنان من التغييرات المُقبلة

منذ 9 دقائق
النائب سامي الجميل

النائب سامي الجميل

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كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل عبر منصة “اكس”: “من الواضح اليوم أن التجربة أعطتنا الحق بأن المشكلة ليست لدى المعارضة، التي هي مع فكرة مرشح رئاسي توافقي بينما حزب الله يرفض الكلام مع الآخرين ويتمسّك بمرشحه، وبالتالي لا يمكن المساواة بين المُعطّل والمخوّن وبين الموافق مع “التوافق” والذي يحضر جلسات انتخاب الرئيس”.

تابع:”لدينا أيضاً هاجس بما يتعلّق بأمن لبنان، فنحن في حالة حرب ونحتاج لمؤسسة عسكرية جامعة تستطيع حماية لبنان وقادرة على لعب دورٍ بتطبيق القرار 1701 وتثبيت سيادةلنان على كافة أراضيه وأن تكون المؤسسة العسكرية قوية، ونتشارك هذا الهاجس مع كل أصدقاء لبنان”.

اضاف:”المنطقة اليوم قادمة على تغييرات ولبنان في وسط العاصفة، لذا نحن بأمسّ الحاجة لتوحيد صفوف المؤمنين بحرية وسيادة هذا البلد لتشكيل جبهة واحدة لحماية لبنان من التغييرات المُقبلة. أدعو كافة القوى السيادية للإلتقاء وتوحيد الموقف بطريقة عابرة للطوائف والمناطق”.

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