سامي الجميل: لحماية لبنان من كل الصراعات

لبّى رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل دعوة المعهد الأميركي – اللبناني للسياسات إلى عشاء، حضره عضوا الكونغرس الأميركي داريل عيسى وماريانيت ميللر ميكس، الوزير السابق جهاد أزعور، السيدة مي ريحاني، عضوا المكتب السياسي الكتائبي جويل بو عبود وابراهيم مرجي، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الكتائب مروان عبد الله، ممثل جهاز العلاقات الخارجية في واشنطن زاهي ابي يونس ورئيس المعهد الأميركي اللبناني للسياسات بول الهندي واللجنة الادارية.

وألقى الجميل ألقى كلمة شرح في خلالها “التطورات الحاصلة في المنطقة وخطورتها على لبنان في ظل الأوضاع التي يمر بها من فقدان للسيادة ومصادرة حزب الله للقرار السيادي وتعطيله للمؤسسات وسير الحياة الديمقراطية من خلال مصادرة الانتخابات الرئاسية”.

وشدّد على “ضرورة حماية لبنان من كل الصراعات في المنطقة والدفع باتجاه تطبيق القرارات الدولية لاسيما ال 1701 منعا لامتداد الصراع الى الداخل اللبناني”.

واعتبر ان “لبنان يحتاج الى استعادة قراره ومؤسساته بأقصى سرعة لمواكبة التسويات التي يمكن ان تحصل بعد انتهاء الصراع وضمان الا تأتي الحلول على حساب لبنان واللبنانيين”.

كما كانت كلمات للحاضرين ومن بينهم عضوا الكونغرس داريل عيسى وماريانيت ميللر ميكس.