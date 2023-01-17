سامي الجميل: لضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وحسن اختياره

إلتقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، القائم بأعمال سفارة الكويت لدى الجمهورية اللّبنانية الوزير المفوض عبدالله سليمان الشاهين، وجرى عرض لآخر التطوّرات على الساحة اللبنانية وللدور الكويتي البناء الى جانب لبنان وشعبه.

وحضر الاجتماع النائب الياس حنكش، مستشار رئيس الحزب غسان أبوجوده، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب ميشال أبي عبدالله ومنسق العلاقات الخارجية مروان عبد الله.

وأكد الجميّل وفق بيان، “ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية وحسن إختياره، ليخرج لبنان من الفراغ في السلطة التنفيذية ويبدأ بإستعادة سيادته وقراره الحر وعلاقاته مع أصداقائه التاريخيين ليعود الى لعب دوره الخارجي”.

وعلى هامش الاجتماع، إستمع الشاهين من “حملة حماية أهراءات القمح في مرفأ بيروت” الى وجهة نظرهم في ما يتعلق بمستقبل الاهراءات.