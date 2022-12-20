سامي الجميل: لضرورة بقاء التعاون قائماً بين المحامين

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل عضو نقابة المحامين في بيروت جورج يزبك، الذي زاره شاكراً له وللمكتب السياسي ولندوة المحامين الديمقراطيين في الحزب “تأييده في الانتخابات النقابية التي جرت أخيراً”.

وخلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس حزب الكتائب النقيب جورج جريج والنائب المحامي نديم الجميل ورئيس ندوة المحامين موريس الجميّل، نوّه يزبك “بالدور الريادي الذي يلعبه الحزب عبر مساره التاريخي الحافل بالتضحيات والشهداء وكان آخرها ضحايا انفجار المرفأ”، مؤكداً ان “النقابة لن توفر جهداً لكشف الحقيقة ومعاقبة الجناة”.

كما قدر “عمل الكتائب في حقل التشريع من خلال مشاريع القوانين العصرية الذي قدمتها وتقدمها”.

من جهته أكد رئيس الكتائب “ضرورة بقاء التعاون قائمًا بين المحامين، لا سيما مع اصحاب الخبرة النقابية لمصلحتهم ومصلحة النقابة ولبنان”.