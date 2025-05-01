سامي الجميل للعمال في عيدهم: أنتم الركيزة الصلبة!

عايد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل العمال في عيدهم، وكتب عبر صفحاته على مواقع التواصل:

“في عيد العمّال، تحيّة لكل يد تنتج وتصر على التمسك بالوطن رغم كل الظروف. أنتم الركيزة الصلبة التي يبنى عليها لبنان الغد. في عهدٍ جديد من الأمل والعمل، تبقون الشركاء الفعليين في مسيرة النهوض. كل التحية لكل عامل لبناني سيصنع الفرق. شعارنا العمل.”

في عيد العمّال، تحيّة لكل يد تنتج وتصر على التمسك بالوطن رغم كل الظروف. أنتم الركيزة الصلبة التي يبنى عليها لبنان الغد.

في عهدٍ جديد من الأمل والعمل، تبقون الشركاء الفعليين في مسيرة النهوض.

كل التحية لكل عامل لبناني سيصنع الفرق شعارنا العمل.#عيد_العمل pic.twitter.com/uBCxpdCBE2 — Samy Gemayel (@samygemayel) May 1, 2025