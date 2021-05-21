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سامي الجميل: لم نصل بعد إلى زمن “كل مين ايدو الو”

21 - مايو - 2021
سامي الجميل

سامي الجميّل

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غرّد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عبر حسابه على تويتر:

“قضية محاولة إحراق بيت أقليم طرابلس الكتائبي امتحان لما تبقى من هيبة الدولة. الجهة المحرّضة أصبحت معروفة والمنفذون ايضا. الأجهزة الأمنية مسؤولة عن جلب الفاعلين للمحاسبة، كما عليها أن تبرهن للبنانيين اننا لم نصل بعد إلى زمن “كل مين ايدو الو”.

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