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سامي الجميل: لهذا السبب يصر الرئيس بري على الحوار!

منذ 32 دقيقة
سامي الجميل

سامي الجميل

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أشار رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل إلى أنّ “قناعتنا راسخة بأنّ حزب الله لا يريد رئيسًا وإصرار الرئيس نبيه بري على الحوار هدفه رمي المسؤولية على المعارضة وإظهارها بموقع المعرقل، لذا يجب أن لا نغرق في النقاش حول شكليات التشاور لئلا نغذي حجة الثنائي”.

وقال الجميل في حديث لـmtv: “المبدأ هو رفض أي طابع رسمي للتشاور ما يجعله مخالفًا للدستور بإعطائه طابعًا مؤسساتيًا عبر صدور الدعوة والتنظيم من الأمانة العامة لمجلس النواب”.

وأضاف “لكن قبل الحديث عن أي إطار تشاوري، نحتاج إلى الضمانات الآتية:

– إعلان الثنائي الشيعي مسبقًا استعداده للبحث في أسماء غير فرنجية وانه لم يعد مطروحًا كي نصل إلى مرشح توافقي وان لا يطلب ثمنًا مقابل انسحابه. ولا حاجة للتشاور اذا بقي الثنائي مصرًا على فرنجية.

– أن لا يكون رئيس الجمهورية محسوبًا على 8 آذار وأن تحظى الأسماء التي يخرج بها التشاور بقبول الجميع.

– أن تنعقد الجلسة المفتوحة بدورات متتالية ويلتزم الثنائي تأمين النصاب بمعزل عن نتائج التشاور وإذا أفضى إلى اتفاق أم لا”.

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