سامي الجميل: مسؤوليتنا الإتفاق على إسم مرشح للرئاسة لإنقاذ لبنان

اعتبر رئيس حزب الكتاب سامي الجميل بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان ان “ثمة ضرورة للتواصل مع الجميع ونحاول تشكيل إطار تنسيقي في المجلس النيابي ومسؤوليتنا الإتفاق على إسم مرشح للرئاسة لإنقاذ لبنان”.

اضاف: الاستحقاق الرئاسي مفصلي وسنقوم بكل ما يمكن لنقدّم شخصية كفوءة لديها خبرة وقدرة على طرح الحلول البنيوية على أن تكون قادرة على جمع اللبنانيين كافة.

وتابع الجميّل: “حزب الله” أمام قرار مصيري فهل يريد الاستمرار بخطف لبنان أم لا؟ وهو الوحيد الذي يمكن أن يُجيب عن هذا السؤال وإذا أراد أن يستمرّ بأخذ لبنان رهينة فيجب ألا يتوقّع أن نتعامل معه بالطريقة التقليدية والعادية.