سامي الجميل: ندعم كلمة الرئيس عون في المؤتمر في الدوحة

أكّد رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا أنه “شكرنا الرئيس عون على الكلام الذي انتظرناه طويلًا والذي قاله في ذكرى اغتيال الشهيد الرئيس بشير الجميّل ما يؤكّد أنّ القيادة في لبنان أصبحت بأكملها بموقع سيادة”، مضيفاً “أشهد للرئيس عون تعاطيه بحكمة خلال الفترة الماضية، وهناك وضوح وثبات في الموقف وإصرار على تطبيق خطاب القسم وقرارات مجلس الوزراء والتروي وعدم استفزاز الآخرين، وندعم هذه الطريقة التي يعتمدها”.

وشدّد الجميّل على أنه “ندعم كلمة الرئيس عون في المؤتمر في الدوحة، وهمّه الوحيد حماية شعب لبنان وكل الأدوات الأخرى أثبتت فشلها”، مشيرا الى أنه “علينا أن نحمي لبنان بالدبلوماسية وبدلا من التهجّم على الرئيس عون يجب التعاون معه لحماية لبنان”.

وعن ملف اقتراع المغتربين، قال: لا أظنّ أننا قادرون على إحداث تغيير بنيوي في قانون الانتخابات ولكن يمكننا إلغاء التشوهّات الموجودة ويمكن خلال جلسة واحدة لمجلس النواب إلغاء الـ6 مقاعد والسماح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائبًا.