الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سامي الجميل: ندعم كلمة الرئيس عون في المؤتمر في الدوحة

منذ 54 دقيقة
رئيس حزب الكتائب سامي الجميل

رئيس حزب الكتائب سامي الجميل

A A A
طباعة المقال

أكّد رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا أنه “شكرنا الرئيس عون على الكلام الذي انتظرناه طويلًا والذي قاله في ذكرى اغتيال الشهيد الرئيس بشير الجميّل ما يؤكّد أنّ القيادة في لبنان أصبحت بأكملها بموقع سيادة”، مضيفاً “أشهد للرئيس عون تعاطيه بحكمة خلال الفترة الماضية، وهناك وضوح وثبات في الموقف وإصرار على تطبيق خطاب القسم وقرارات مجلس الوزراء والتروي وعدم استفزاز الآخرين، وندعم هذه الطريقة التي يعتمدها”.

وشدّد الجميّل على أنه “ندعم كلمة الرئيس عون في المؤتمر في الدوحة، وهمّه الوحيد حماية شعب لبنان وكل الأدوات الأخرى أثبتت فشلها”، مشيرا الى أنه “علينا أن نحمي لبنان بالدبلوماسية وبدلا من التهجّم على الرئيس عون يجب التعاون معه لحماية لبنان”.

وعن ملف اقتراع المغتربين، قال: لا أظنّ أننا قادرون على إحداث تغيير بنيوي في قانون الانتخابات ولكن يمكننا إلغاء التشوهّات الموجودة ويمكن خلال جلسة واحدة لمجلس النواب إلغاء الـ6 مقاعد والسماح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائبًا.

    المزيد من أخبار لبنان

    طقس لبنان
    طقس أيلول متقلب.. كيف ستكون أحوال الطقس في الأيام المقبلة؟
    وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون
    وزير الخارجية ودّع السفيرة الأميركية ليزا جونسون
    النائب ملحم خلف
    ملحم خلف: بيان القمة يحمل رمزية السند العربي الإسلامي للبنان

    الأكثر قراءة

    النائب جميل السيد
    تصريحات خطيرة لجميل السيد عن حزب الله.. فساد ورشاوى للتأثير على القضاء!
    غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
    تصعيد محتمل على جبهة لبنان.. مؤشرات مقلقة في الأفق!
    المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
    قوى الأمن تلقي القبض على مطلوبين على حاجز ضهر البيدر