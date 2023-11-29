الأربعاء 15 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 29 نوفمبر 2023 |
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سامي الجميل: نرفض جرّ لبنان إلى حرب لا يريدها أهله

منذ 11 ثانية
النائب سامي الجميل

النائب سامي الجميل

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اجتمع رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال في زيارة تعارف، وتم البحث في آخر التطورات في المنطقة وانعكاسها على لبنان وسبل حمايته إضافة الى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد الجميّل “موقف الكتائب الداعي الى حماية لبنان ومنع أي جهة داخلية او خارجية من اقحامه في صراعات المنطقة، او جره الى حرب لا يريدها اهله وأهمية تطبيق القرارات الدولية، سيما الـ 1701”.

كما شدّد على “ضرورة إعادة الحياة الى المؤسسات، والذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية، تبدأ معه عملية إعادة انتاج السلطة لتكون الدولة الضامن الأول لأمنه وشعبه”.

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