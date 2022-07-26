سامي الجميل: هذا المجلس عقيم ومقبرة للمحاسبة!

بعد فوز أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بالتزكية، اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل خلال الجلسة التشريعية، أنّ عدم السماح للنواب بالأوراق الواردة مخالفة لعدم إبداء الرأي.

فتوجّه لبرّي قائلاً: “هذا المجلس، أي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، عقيم ومقبرة للمحاسبة ولا حاجة له”، مطالباً بإحالة القضايا إلى القضاء العادي، فردّ برّي: يمكنك تغيير الدستور، فأجاب الجميّل: هذا ما سنفعله”.

وأعلن الجميّل عن امتناع الكتائب عن التصويت والمشاركة، كذلك فعلت كتلة المعارضة والقوات.

وكان تم انتخاب النواب جميل السيد وعبد الكريم كبارة وفيصل الصايغ واغوب بقرادونيان وجورج عطاالله وعماد الحوت وطوني فرنجيه بالتزكية اعضاء المجلس الأعلى لمحكمة الرؤساء والوزراء.

وتُعقد أول جلسة تشريعية للمجلس الجديد وعلى جدول أعمالها نحو 40 بنداً أبرزها السرية المصرفية.

وتم إقرار البند المتعلق بفتح إعتماد اضافي في باب احتياطي الموازنة بقيمة 10000 مليار ليرة لتغطية مختلف بنود الموازنة والعطاءات للعام 2022.