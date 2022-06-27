سامي الجميل يدق ناقوس الخطر: كنّا نتمنّى أن تكون حكومة مُستقلة

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، بعد لقاء كتلة نواب الكتائب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، “أننا غير معنيين بالمشاركة في حكومة شبيهة بالحكومات التي تألّفت في الماضي والتي يتم تشكيلها اليوم، لكن هذا لا يمنع دعوتنا لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، وكنّا نتمنّى أن تكون مُستقلة”.

وأشار إلى أننا نرى الدولة تتحلّل، فنحن في دولة لا موظفين فيها بسبب الإضراب والقضاء في حالة إضراب، والقوى الأمنية تعاني من قدرتها على الاستمرار، مشددًا على أن تحلّل الدولة لا ينتظر 4 أشهر لحين وصول الاستحقاق الرئاسي. وقال: “القوى السياسية تراهن على الرئاسة والكل “سانن أسنانه” ويريد أن يصبح رئيسًا لكن لن يبقى بلد لترؤسه إن استمرّوا على النهج نفسه.

وأوضح الجميّل أن مصرف لبنان يستنزف الاحتياطي، مشيرًا إلى أن في كل يوم ينفق المصرف المركزي 25 مليون وكان يمكن أن تتخصص للتربية وصحّة الناس، وكلّ ذلك لأن الطبقة السياسية تنتظر الانتخابات الرئاسية ولأن الأحزاب تريد الرئاسة ولديها حساباتها ولا تفكّر بالشعب الذي يموت من الجوع، معتبرًا أن الانتظار جريمة جماعية تُرتكب بحق الشعب ونحمّلها للكتل النيابية ورئيس الحكومة المُكلف وخصوصًا رئيس الجمهورية الذي يتحمّل مسؤولية مباشرة بما تتجه إليه الأمور.

واضاف رئيس الكتائب: “ندق ناقوس الخطر لأنّ بالنسبة لنا على رئيس الحكومة المكلف تقديم تشكيلته بعد أسبوع أو أسبوعين فلا يمكننا الانتظار أكثر، وفي حال تم رفضها وفي حال استمرّت العرقلة سيكون لدينا مواقف أخرى نحمّل من خلالها المسؤولية للجميع وعلى رئيس الحكومة المكلف ان يتحمل مسؤوليته في حال أراد الابقاء على التكليف أما رئيس الجمهورية فيتحمل مسؤوليته اذا بقيت العرقلة على هذا الشكل”.

واردف: “سبق أن أعلنّا أننا لن نشارك بحكومة محاصصة كالموجودة، وكنا نتمنى أن يتم تشكيل حكومة مستقلة يترأسها رئيس مستقل، ولكن للاسف كل الكتل النيابية تنصّلت من مسؤولياتها وتركت الامور الى بعد 4 أشهر”.

وأضاف: “كتلة الكتائب سمّت رئيسًا للحكومة، وكنا نتمنى لو التفّت كل الكتل المعارضة على هذه التسمية، خصوصًا انها سمّت في الماضي الشخصية نفسها التي طرحنا اسمها اليوم، فلو أعاد الجميع تسمية السفير نواف سلام كما في الماضي لكنا اليوم أمام حكومة مستقلة تتحمّل مسؤولياتها بأسرع وقت”.

وتابع: “ولأن لدى الجميع حسابات خاصة فليتحملوا مسؤوليتهم تجاه الشعب اللبناني الذي تدمّر حياته يوميًا، ونحن اليوم كرّرنا موقفنا ولن نترك الأمور تذهب في الاتجاه الذي يريدونه”.