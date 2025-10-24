سامي الجميل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة هو من يتمسّك بسلاحه وبارتباطه الأيديولوجي بإيران

توجّه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل إلى الرئيس نبيه بري رداً على ما اعتبره بري أن “إعادة طرح قانون الانتخاب يهدف إلى عزل طائفة، وهذا ما لن نسمح به”، وأنه لا يحق للحكومة أن ترسل قانونًا إلى مجلس النواب في ظل وجود قانون سارٍ”، قائلاً:

“دولة الرئيس، بأي قاموسٍ تُعتبر ممارسة مئات آلاف اللبنانيين المغتربين، من كل الطوائف والمناطق، ودون أي تمييز، حقَّهم الدستوري في تقرير مصير بلدهم “عزل طائفة”؟

وقال: “من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة، ويتمسّك بسلاحه وبارتباطه الأيديولوجي بإيران، رغم تخلّيها عنه في أصعب الأوقات.”

وأضاف: “بكل الأحوال، رأيُك لا يمنحك الحق في منع المجلس من حسم هذا النقاش بجلسة عامة. فالمجلس، هو الذي يُمثّل جميع اللبنانيين، وهو من يملك القرار.”