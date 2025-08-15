الجمعة 21 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سامي الجميل يرد على خطاب "نعيم قاسم"

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 15 - أغسطس - 2025 12:18 مساءً
سامي الجميل

سامي الجميل

A A A
طباعة المقال

كتب رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل على منصة “أكس”: “برسم الشيخ نعيم،

المادة ٣٢٩ عقوبات:

“كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه (كحق التنقل مثلاً) أو واجباته المدنية، يعاقَب عليه بالحبس من شهر إلى سنة إذا اقترِف بالتهديد أو الشدة أو بأي وسيلة من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي.
وإذا اقترِف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وإذا وقع الجرم بلا سلاح، فالعقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.”

المادة ٣١٤ عقوبات

“تُعتبر الأفعال الإرهابية جميع الأفعال التي تهدف إلى إحداث حالة من الذعر، وتُرتكب بوسائل من شأنها أن تُحدث خطرًا عامًا، مثل الأجهزة المتفجّرة، المواد القابلة للاشتعال، المواد السامة أو المخرّبة، والعوامل الميكروبية أو الجرثومية.”

المادة ٣١٥ عقوبات

“كل عمل إرهابي يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وإذا أدى هذا العمل إلى تدمير جزئي لمبنى عام أو منشأة صناعية أو سفينة أو منشأة أخرى أو إلى تعطيل وسائل الاتصالات أو النقل، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.”

    المزيد من أخبار لبنان

    بنت جبيل
    سقوط "درون" على سطح مستشفى في بنت جبيل
    مصطفى بيرم
    مصطفى بيرم: لسنا نحن من أدخل البلد في المأزق!
    "الجماعة الإسلامية"
    توضيح من "الجماعة الإسلامية".. إليكم التفاصيل

    الأكثر قراءة

    المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
    بعد اختفاء أكثر من 15 فتاة.. بيان توضيحي من قوى الأمن!
    الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس
    باراك وأورتاغوس في بيروت ولا عودة عن "حصرية السلاح"
    الشيخ بهاء الحريري والإعلامي وليد عبود
    بهاء الحريري يكسر الصمت في حوار تلفزيوني مع الإعلامي وليد عبود