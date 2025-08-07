سامي الجميل يلتقي بلاسخارت: إما يكون لبنان دولة أو لا يكون

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وجرى عرض لآخر التطورات في لبنان وعلى صعيد المنطقة.

عُقد اللقاء بحضور عضو المكتب السياسي الكتائبي الدكتورة زينة حبيقة، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله، وتناول اتفاق وقف إطلاق النار، والقرار الحكومي بحصر السلاح بيد الدولة، وتكليف الجيش وضع خطة لذلك.

وشدّد رئيس الكتائب على أن” الخطوة الحكومية تشكّل تأكيدًا على أن قرار استعادة الدولة يسير على السكة الصحيحة، مشيرًا إلى أن العبرة تبقى في تنفيذ الاتفاق، فإمّا يكون لبنان دولة أو لا يكون”.

كما أكّد ” أهمية مواكبة التغيّرات الإيجابية التي تشهدها المنطقة، ليتمكّن لبنان من أن يكون جزءًا منها، بما يتيح له النهوض وتحقيق الاستقرار”.

كما التقى الجميّل سفير أستراليا أندرو بارنز، وجرى بحث في المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة.

عُقد اللقاء بحضور عضو المكتب السياسي غسان أبو جوده، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله، وعضو الجهاز أنطوني في عبود، كما حضرت نائبة السفير أليس كيلسل والسكرتير الثاني في السفارة السيد بن كريغ.

وأكد رئيس الكتائب خلال اللقاء على أهمية القرار الحكومي بحصر السلاح في يد الدولة، وتكليف الجيش إعداد آلية واضحة للتنفيذ ضمن مهَل زمنية محددة، على اعتبار أنّ هذه الخطوة تمهّد عمليًا لاسترجاع السيادة الوطنية، وأنّ المرحلة المقبلة يجب أن تتركّز على التنفيذ الفعلي لهذا القرار.

وفي موضوع تصويت المغتربين، تم التشديد على أهمية أن تكون مشاركتهم كاملة الأوصاف في الانتخابات النيابية المقبلة، وأن يتمكنوا من التصويت لكامل المرشحين الـ 128، أسوة باللبنانيين المقيمين. كما جرى التنويه بالدور الكبير الذي تلعبه الجالية اللبنانية في أستراليا في دعم لبنان، وأهمية استمرار العلاقات المتينة بين البلدين.

من جهة أخرى، كتب الجميّل عبر حسابه على منصة “اكس “: “وزير خارجية إيران آخر من يحق له إعطاء دروس لحكومة لبنان”.

وأضاف: “يهتمّ ببلده ويتركنا نرمّم يلي خرّبه ببلدنا”.

وتابع: “وصايتكم انتهت الى غير رجعة”.

وأردف: “هذه التصاريح لا يجب ان تمرّ بعد اليوم”.

وختم بالقول: “أتمنى على الصديق وزير الخارجية استدعاء السفير الإيراني غداً كأول خطوة بإتجاه طرده”.