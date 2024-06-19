سامي الجميل ينتقد خطاب نصرالله ويؤكد على سيادة لبنان واستقلاله

انتقد رئيس حزب “الكتائب اللبنانية”، النائب سامي الجميل، اليوم الأربعاء 19 حزيران، في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”، خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، مشيرًا إلى تأثيرات الصراعات الإقليمية على لبنان وسيادته.

وكتب سامي الجميل في تغريدته: “خطاب نصرالله اليوم استكمال لمسلسل استخدام الجنوب وربطه بصراعات وغايات لا علاقة لها بلبنان. هذا الخطف للسيادة دمّر لبنان ومستقبل أجياله لعقود من الزمن. الحياة فوق سطح الأرض مختلفة عمّا تحته واللبنانيون من كل المناطق لا يريدون حروبًا، لا يريدون إلّا الحياة”.

وعبّر الجميل عن استياءه من ربط جنوب لبنان بصراعات إقليمية وأهداف لا تخدم المصلحة الوطنية اللبنانية.

وأكّد على أن هذا النهج أسفر عن تدمير لبنان ومستقبل أجياله على مدى عقود.

ولفت إلى أن اللبنانيين في جميع المناطق يسعون إلى السلام والحياة الكريمة، بعيدًا عن الحروب والنزاعات.

وتأتي تصريحات الجميل في وقت حساس يشهد فيه لبنان تصاعدًا في التوترات الإقليمية والمحلية.