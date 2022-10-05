سامي الجميل: يهمنا وصول رئيس للجمهورية حائز على احترام الجميع

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن الامور لا زالت مفتوحة على جميع الخيارات في ملف اختيار رئيس للجمهورية.

وشدد بعد لقاء لوفدي كتلة نواب الكتائب وكتلة الاعتدال الوطني على أنه سيتم التواصل مع جميع الاطراف لاختيار رئيس، مشيرًا أيضًا الى أنه سيتم تكثيف الاتصالات مع التكتلات الأخرى.

واعتبر أن المهم اليوم هو إيجاد استراتيجية للعمل توصل الى اختيار رئيس ينقذ البلد، قائلًا: “إكتشفنا في السنوات الـ6 الماضية أهمية رئاسة الجمهورية ويهمنا في السنوات الـ6 المقبلة وجود رئيس يضع الملفات على الطاولة ويعالجها مع كل اللبنانيين وأن يكون حائزًا على إحترام الجميع”.

وأضاف: “قلبنا على لبنان واللبنانيين ومحطة انتخاب رئيس للجمهورية أساسية للمحافظة على مجتمعنا وأولادنا وعلى هذا البلد”.

ولفت الى ان الاستراتيجية التي توصل الى رئيس جمهورية يستطيع انقاذ البلد هي الاساس ورأى أن الاهم اليوم البحث عن حلول.

بدوره أكد النائب السابق هادي حبيش أن الهدف اليوم اختيار رئيس يهمّه كيفية انقاذ البلد، لافتًا الى ان العبرة ليست بالاسماء انما برئيس ينقذ البلد.

ورأى أنه يجب وضع استراتيجية توصل الى اختيار رئيس انقاذ.