سامي الجميّل: انتقال المعارضة إلى المواجهة أهم رسالة

سأل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في حديث عبر “mtv”: “طالما حزب الله مُصرّ على مرشحه ومستمر بمنطق الفرض والاستقواء والسلاح والقتل فسنتحاور على ماذا؟”.

وأكد “أننا أخذنا الموقف القوي اليوم لنضع حدًا لكل المنطق الذي يسير به حزب الله”.

وذكّر الجميّل بأنهم منذ اليوم الأول يحاولون جرّنا إلى طاولة الحوار أحيانًا الرئيس بري، وأحيانا حزب الله، واليوم أتت المبادرة الفرنسية منفصلة ولكن النتائج قد توصل لنفس المكان.

وعمّا إذا كانت ورقة لودريان تشكل انتقاصًا للسيادة قال رئيس الكتائب: “ما من دول كثيرة مهتمة بلبنان، لذلك لسنا بوارد التهجم على أحد ولكن بالشكل لم تكن الرسالة الفرنسية موفقة من دون شك”.

وأكد الجميّل أن “الانتقال في بيان المعارضة إلى المواجهة هو أهم أهم رسالة”.