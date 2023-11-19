سامي الجميّل: بعد انتهاء الحرب لن تكون المنطقة ومعها لبنان كما كانا

اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أنه “بعد انتهاء الحرب لن تكون المنطقة ومعها لبنان كما كانا في السابق، والمهم أن نكون حاضرين لمواجهة التغيّرات إن لم تكن لمصلحة لبنان، ومواكبتها إن كانت لصالحه فكل الاحتمالات مفتوحة”، مؤكدًا أنه “مهما كانت الأحوال، فلبنان سيخرج منتصرًا”.

الجميّل تحدث في خلال حفل تكريم عدد من الخمسينيين في قسم عين الخروبة، واعتبر أن “المكرمين هم ذخيرة الحزب ولهم كل الاحترام والتقدير”، مشددًا على “ضرورة التمسك بمدرسة الأخلاق والقيم والمحبة التي أرساها المؤسس، ولولاها لما قاوم الحزب، بل كان ساوم كما فعل غيره ولم يكن ليبقى لبنان”.