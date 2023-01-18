سامي الجميّل تقدّم بطلب للحصول على معلومات عن مصير إهراءات المرفأ

تقدّم رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل، من وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، في إطار متابعة قضية إهراءات القمح في مرفأ بيروت، بطلب للحصول على المعلومات حول القرار الذي اتخذه في آذار الماضي والقاضي بإدخالها في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية وذلك بهدف متابعة الاجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار.

وأوضح حزب الكتائب في بيان عن مكتبه الاعلامي، أن “هذا الطلب جاء عملاً بأحكام قانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم /٢٨/ تاريخ ٢٠/٢/٢٠١٧، والذي نصّ في مادته الأولى على “حق كل شخص طبيعي أو معنوي، بالوصول إلى المعلومات والمستندات”، مشيرا الى ان الحزب “كان قد تقدّم باقتراح قانون لحماية الاهراءات حفاظاً على الذاكرة الجماعية وصوناً للعدالة في ملف تفجير مرفأ بيروت”.