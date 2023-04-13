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سامي الجميّل في باريس.. و"مواقف رئاسية ثابتة" أمام مستشار ماكرون

منذ 36 دقيقة
سامي الجميل

سامي الجميل

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في باريس، يُعقد لقاء بين النائب سامي الجميّل ومستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل يوم الثلاثاء المقبل.

وعلمت “اللواء” أن الجميّل موجود أصلًا في فرنسا لإلقاء محاضرة يوم الأربعاء في 19 الشهر الجاري في مونتون، حول الأوضاع السياسية اللبنانية، بدعوة من مركز العلوم السياسية.

وبحسب مصادر الجميل لـ”اللواء”، فإنه سيطرح على دوريل مواقفه الثابتة لجهة رفض “المقايضة فرنجية مقابل نواف سلام”، والتمسك برئيس “سيادي مقبول من أغلب القوى السياسية قادر على استرجاع قرار السلاح الى كنف الدولة، ويملك برنامجاً ‘صلاحياً شاملاً على المستويات السياسية والاقتصادية والمعيشية، ولديه رؤية لإعادة بناء مؤسسات الدولة المنهارة، وقادر على التحاور مع كل المكونات الداخلية ومع الخارج. وتشكيل حكومة متجانسة متفاهمة مع رئيس الجمهورية تنفذ برنامج الإصلاح وإعادة بناء المؤسسات ووقف الفساد، وسيطرح ضرورة إعادة البحث في طبيعة النظام اللبناني لأن منطق المحاصصة أثبت فشله ولا يبني دولة”.

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