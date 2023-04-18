سامي الجميّل للنوّاب الذين أمّنوا نصاب الجلسة: كل الحجج ساقطة

اعتبر رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل عبر “تويتر”، أنّ “المؤسف أن لا شيء كان يمنع الحكومة من التحضير للانتخابات ورصد الأموال لإجرائها منذ أشهر”.

وأضاف الجميل: “أما لمن أمّن نصاب جلسة التمديد غير الدستوريّة نقول: لحقتوا وبدكن تخالفوا الدستور ليش ما عملتو جلسة من أشهر وأمّنتوا الاعتمادات لإجراء الانتخابات بدل تأجيلها؟ كل الحجج ساقطة”.

المؤسف انّ لا شيء كان يمنع الحكومة من التحضير للانتخابات ورصد الاموال لاجرائها منذ أشهر. اما لمن امّن نصاب جلسة التمديد غير الدستورية نقول: لحقتوا وبدكن تخالفوا الدستور ليش ما عملتو جلسة من اشهر وأمنتوا الاعتمادات لاجراء الانتخابات بدل تأجيلها؟

كل الحجج ساقطة. #مجلس_النواب — Samy Gemayel (@samygemayel) April 18, 2023

ويشار إلى أنّ مجلس النواب أقرّ خلال جلسته التشريعيّة التي عقدها، اليوم الثلاثاء، اقتراح القانون الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أقصاها سنة واحدة، وبالتالي لا انتخابات.