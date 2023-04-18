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سامي الجميّل للنوّاب الذين أمّنوا نصاب الجلسة: كل الحجج ساقطة

منذ 42 دقيقة
النائب سامي الجميل

النائب سامي الجميل

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اعتبر رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل عبر “تويتر”، أنّ “المؤسف أن لا شيء كان يمنع الحكومة من التحضير للانتخابات ورصد الأموال لإجرائها منذ أشهر”.

وأضاف الجميل: “أما لمن أمّن نصاب جلسة التمديد غير الدستوريّة نقول: لحقتوا وبدكن تخالفوا الدستور ليش ما عملتو جلسة من أشهر وأمّنتوا الاعتمادات لإجراء الانتخابات بدل تأجيلها؟ كل الحجج ساقطة”.

ويشار إلى أنّ مجلس النواب أقرّ خلال جلسته التشريعيّة التي عقدها، اليوم الثلاثاء، اقتراح القانون الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أقصاها سنة واحدة، وبالتالي لا انتخابات.

 

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