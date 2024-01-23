سامي الجميّل: نريد دولة قوية.. ونرفض أن يجرّ لبنان إلى الدمار

أشار رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل إلى “أننا اعتدنا أن نتعرض للهجمات السياسية والإلكترونية، ولكن عندما تتجند الأخبار وأبواقهم يكون القرار متخذًا وتكون الرسالة قد وصلت”.

الجميل قال خلال لقاء مع كوادر الحزب: “لن نغيّر شيئًا لا في مواقفنا ولا في مبادئنا ولا في الدفاع عن بلدنا، فنحن نرفض أن يقرر أي كان عنا مستقبلنا ونرفض أن يجرّ لبنان وغيره إلى الدمار، وأن يدخل لبنان في هذه الحرب”.

تابع: نرفض أن يكون حزب الله هو من يقرّر عن كل اللبنانيين مستقبلهم ودمار بلدهم، مشيرًا إلى أنّ “الهدف الحقيقي للحرب وجبهة المساندة أن تفرض إيران نفسها كالمُحاور الأساسي في الشرق الأوسط وحمايتها والمنظومة وكي يبيعوا الشعب العربي مواقف”.

وأضاف: نريد دولة قوية وبلدًا مستقرًا وشراكة حقيقية ومساواة في القرار وتقرير المصير.