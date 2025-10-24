الجمعة 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 24 أكتوبر 2025 |
سامي كليب بتصريح مثير للجدل: من يسعى لطمأنة الناس يضللهم عمداً!

سامي كليب

في تصريح مثير للجدل علق المحلل السياسي والصحافي سامي كليب على مستجدات الوصع اللبناني، قائلاً، أن من يسعى لطمأنة الناس بأن الأمور ستكون بخير ، يضللهم عمدًا او عن عدم معرفة.

وكتب كليب عبر موقع “أكس”: معلوماتٌ كثيرة تؤكد أنَّ نتنياهو بصدد تصعيد وتوسيع هجماته على الحزب ومناطق بيئته في لبنان، ورفع مستوى الاستهدافات التي قد تطال مسؤولين عسكريين وسياسيين من الحزب.

واذا كانت العودة إلى الحرب الواسعة مستبعدة بلا ضوء اخضر اميركي الا اذا بدأ الحزب بالردّ الذي يتطلب تنسيقًا دقيقًا مع إيران وضوءًا اخضر ايرانيًّا، فإنّ المعلومات تؤكد ان جيش الاحتلال يستعد لسيناريوهات عدة بينها توسيع قاعدة الضربات ورفع مستواها، منعًا لاي انتعاش للحزب واستعدادًا لعودة المواجهة مع ايران.

لذلك فمن يسعى لطمأنة الناس بأن الأمور ستكون بخير ، يضللهم عمدًا او عن عدم معرفة.

