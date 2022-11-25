سبب الخلافات بين نواب التغيير

أشار النائب مارك ضو إلى أن انتخابه وزميلته النائبة نجاة عون للنائب ميشال معوض “لا يمكن اعتباره تبدلا في المواقف او التحول الى غير رجعة”، لأنه لا يوجد برأيه أي شيء اسمه غير رجعة.

وكشف ضو، في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، عن محاولة إطلاق مبادرة للنواب الـ ١٣ بتسمية مرشّح للرئاسة من قبلهم “ولم نصل الى اتفاق”، مضيفاً: “عندما تصبح لدينا مبادرة جامعة لتقديم مرشح سوف نسميه جميعنا”، عازيا أسباب الخلافات بين نواب التغيير الى “تمسك البعض بترشيح الدكتور عصام خليفة فيما نحن لا نرى أن الدكتور خليفة هو الشخص المطلوب في هذه المرحلة”.