سبع حالات تسمّم من "الأونروا" في عين الحلوة.. هل من شبهة جنائية؟

أدخل صباح اليوم خمسة أشخاص من أصل سبعة من ضمن طاقم عمل عيادة “الأونروا” الأولى في مخيم عين الحلوة إلى مستشفيي حمود ومركز لبيب الطبي في صيدا، بعدما ظهرت عليهم عوارض تسمم.

ولفت مدير مكتب “الاونروا” في منطقة صيدا الدكتور ابراهيم الخطيب، في حديث إلى”الوكالة الوطنية للاعلام”، إلى أنّ “هناك سبعة أشخاص ظهرت عليهم عوارض تسمم من طاقم العمل، خمسة منهم استدعت حالتهم إدخالهم إلى المستشفى، واثنان عوارضهما خفيفة، وهم 3 أطباء و5 ممرضين”.

وشرح أن الأشخاص المذكورين تناولوا القهوة في الثامنة صباحًا وبعدها بنصف ساعة بدأت تظهر عليهم عوارض تسمم، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن لا شبهة جنائية في الموضوع كما يتم الترويج على وسائل التواصل، وأن القوة الفلسطينية المشتركة والقوى الأمنية اللبنانية فتحت تحقيقًا بالحادثة، وننتظر صدور نتائج التحقيقات لنعرف ما الذي أدى إلى تسمم هؤلاء.