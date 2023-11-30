"سبع دقائق متوتّرة" بين باسيل ولودريان.. ووعدٌ من "حزب الله"!

أفادت قناة MTV بأنّه “لم يكد جان إيف لودريان يصل إلى ميرنا الشالوحي حتى غادرها بعد سبع دقائق فقط”.

وأشارت إلى أنّ لودريان دخل إلى مقر التيار الوطني الحر، وطلب مباشرة من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون باعتبار أن كل الكتل النيابية موافقة، إلا أنّ الطلب فاجأ باسيل، الذي أجاب أن موقفه واضح ومعلن والتمديد مخالف للدستور والقوانين والتيار لن يكسر هذا المبدأ.

كما قال باسيل إنه على الرغم من تعلق “التيار” الراسخ بالمؤسسة العسكرية، إلا أن هذا الموقف ليس شخصيًا من العماد جوزاف عون.

ولفتت MTV إلى أنه بعكس هذه السلبية، كان لودريان انتزع صباحًا من “حزب الله” وعدًا بدرس طرح الخيار الثالث لرئاسة الجمهورية ومقاربته بإيجابية، وهو التقى النائب محمد رعد في مقر كتلة الوفاء للمقاومة بحضور مسؤول العلاقات العربية والدولية في الحزب عمار الموسوي والسفير الفرنسي في لبنان.