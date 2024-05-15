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سبل التعاون في قطاع النفط بين سلام ووزير النفط البحريني

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 15 - مايو - 2024 1:33 مساءً
وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مع وزير النفط والبيئة البحريني محمد بن مبارك بن دينه

وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مع وزير النفط والبيئة البحريني محمد بن مبارك بن دينه

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إجتمع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مع وزير النفط والبيئة البحريني محمد بن مبارك بن دينه، في العاصمة البحرينية، المنامة، على هامش أعمال القمة العربية 33.

وجرى أثناء الاجتماع استعراض امكانية تفعيل التعاون الثنائي وتقديم خبرة وزارة النفط البحرينية في قطاع النفط واستخراج الغاز.

وأكّد الوزير بن دينه “العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين في مملكة البحرين ولبنان”، منوّهاً “بحرص مملكة البحرين على تعزيز أواصر التعاون مع لبنان وتقديم المساعدة في قطاع النفط بما يخدم لبنان في الاستثمار النفطي”.

وشكر الوزير سلام من جهته، مبادرة الوزير البحريني في “الاستعداد لمد جسور التعاون بين لبنان ومملكة البحرين في قطاع النفط” وتقديره واحترامه لمشاعر ومحبة الوزير البحريني للبنان وشعبه.

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