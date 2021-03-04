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"سبينيس" أوضحت خلفيات الاشكال في أحد فروعها

4 - مارس - 2021
سوبرماركت سبينيس

سوبرماركت سبينيس

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أوضحت شركة “سبينيس” في بيان، “خلفيات الإشكال الذي حصل اليوم في أحد فروعها وأدى إلى تعرض مدير الفرع للضرب وحصول مشادة كلامية بين الموظفين وأحد الزبائن الذي أصر على شراء كمية كبيرة من الحليب والزيت المدعومين من دون مراعاة الكميات المحدودة المتوافرة من الأصناف المدعومة، والتي يجب توفيرها لأكبر عدد ممكن من المواطنين بشكل متواز”.

وأسفت “لما حصل”، مؤكدة “استمرارها في تأمين الأمن الغذائي للمواطنين بالتساوي”، مطالبة “المعنيين باقتراح حل شامل لأزمة البضائع المدعومة، تجنبا لأحداث مماثلة مرتبطة بالاحتكار والتخزين”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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