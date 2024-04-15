سبينيس تنشر الوعي حول التوحدّ مع الجمعية اللبنانية للأوتزم-التوحّد من خلال الحواس والأزهار

في إطار فعاليات مهرجان الزهور بنسخته العاشرة الذي يقام سنوياً لدعم المزارعين المحليين وتشجيعهم على الزراعة المستدامة، وبمناسبة الشهر المخصّص لنشر الوعي حول التوحّد، أقامت سبينيس نشاطاً بعنوان “Cultivate your senses” بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للأوتزم-التوحد يجمع بين الحواس الخمسة والأزهار بحضور أفراد من الجمعية إضافة إلى عدد من الإعلاميين والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك نهار الإثنين الواقع في 8 نيسان في فرعها بالحازمية.

استمتع المشاركون إلى جانب الإعلاميين بالنشاطات التي تمحورت بمجملها حول الحواس من خلال الأزهار فعكست الرابط الوثيق بينهما، والدور الإيجابي الذي تلعبه البيئة الخضراء في بناء مجتمع سليم من الناحية النفسية، كذلك على صعيد مساندة المصابين بالتوحّد. وقد اختارت سبينيس هذا العام الحواس لهذه الغاية، لتسليط الضوء على أهميتها في رسم معالم التجديد والنموّ في حياة الإنسان، وبالأخصّ لدى المصابين بالتوحّد، كونهم يعانون من مشكلات حسية تحتاج إلى طرق متقنة، ترتكز على أنشطة معينة تعلّمهم كيفية التعامل مع الظروف الحياتية من خلال تحفيز الحواس الخمسة لديهم، الأمر الذي يساعدهم على التأقلم بشكل أفضل مع الظروف المحيطة بهم ويزيد من تفاعل الدماغ وقدرتهم على التركيز.

بالمناسبة، تحدّث الرئيس التنفيذي للتسويق في “سبينيس” رالف القاعي قائلاً : ” يسرّنا أن يجمع نشاطنا هذا العام بين التوعية والمسؤولية الاجتماعية. نحن نسعى من خلال مهرجان الزهور السنوي إلى تشجيع الزراعة المستدامة ومساعدة شركائنا المحليين على نشر الثقافة الزراعية والبيئيّة، واللافت هذا العام أيضاً اتخاذ المبادرة طابعاً توعوياً من خلال التعاون مع الجمعية اللبنانية للاوتزم-التوحد لنشر الوعي حول مرض التوحّد.”

من جهتها تحدّثت مديرة الجمعية اللبنانية للأوتزم-التوحّد زينة البستاني قائلة : “نشكر سبينيس على هذا التعاون، الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى نشر الوعي حول اضطراب طيف التوحد في المجتمع والحدّ من المشكلات التي تواجه المصابين به، من خلال ربطه بمهرجان الزهور وتحفيز الحواس لتنمية قدرات الأشخاص المصابين بالتوحد وتسهيل انخراطهم في المجتمع. التشخيص المبكر له فوائد جمة على المصابين بطيف التوحد وعدم تجاهل الأعراض ضروري منعاً للمضاعفات التي لها تأثير سلبي على سلوكهم وتفاعلهم.”

والجدير ذكره، إقامة سبينيس لهذا العام سلسلة من النشاطات وورش العمل التفاعلية مستوحاة من الربيع، الأزهار والحواس طيلة فترة مهرجان الزهور، شارك فيها عدد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.