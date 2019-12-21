ستاندرد آند بورز
ستاندرد آند بورز
أخبار لبنان

ستاندرد آند بورز: تصنيف لبنان عند CCC/C مع توقعات سلبية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أكدت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” تصنيف لبنان عند CCC/C مع توقعات ونظرة سلبية لاقتصاد البلاد.

وذكرت الوكالة أن “لبنان قد يواجه في نهاية المطاف خيارات سياسية صعبة فيما يتعلق بالأنظمة النقدية والمصرفية في المستقبل”.

المزيد من الأخبار

إحياء ذكرى أربعين علاء أبو فخر في خلدة

“مش دافعين”.. الثوار يدعون لوقف دفع الضرائب

حزب الله: الوزراء المستقلون “حلم”

ثوار البقاع: لا لعودة النظام السوري من باب دياب!

ولفتت الى إن “مخاطر طول أمد الفراغ السياسي تزيد الغموض بشأن السياسات”، مشيرة الى أن “نظام تقاسم السلطة القائم على الدين في لبنان يمكن أن يؤخر أي حل سياسي بشأن تشكيل الحكومة”.

وأشارت “ستاندرد أند بورز”، إلى أن “الإصلاحات المحتملة ربما لا تكفي لإيجاد حل جذري للضغوط المالية والاقتصادية الكبيرة”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

ثوار البقاع: لا لعودة النظام السوري من باب دياب!

أخبار لبنان

صرخة الجيّاع تهدّد أمن لبنان بالإهتزاز

أخبار لبنان

هيلا هو هيلا هو بدنا دولار يا حلو!.. العمّال الأجانب يتظاهرون قريباً

أخبار لبنان

عرسال تنتفض بهدوء وحراك بعلبك: دياب محسوب على “حزب الله”

أخبار لبنان

الاستشارات في لبنان اليوم “مغضوب” عليها… وباسيل “عرّاب” دياب

أخبار لبنان

الفتنة نائمة… ودياب أيقظها!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More