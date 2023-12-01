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ستريدا جعجع: الرئاسة ليست للمساومة.. وعلى الفريق الآخر أن يرضخ!

منذ 5 دقائق
ستريدا جعجع

ستريدا جعجع

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أكدت النائب ستريدا جعجع أن “موقع رئاسة الجمهورية ليس للمساومة أبدًا، ومن لا يجد سبيلًا للوصول إلى مراميه السياسية بالديموقراطية والقوانين المرعية الإجراء، وعلى رأسها الدستور اللبناني، لا يعتقد أنه في غفلة من الزمن يمكنه استغلال الوضع الإقليمي المستجد من أجل فرض إرادته على أغلبية الشعب اللبناني التي قالت كلمتها وبوضوح في الانتخابات النيابية التي لم يمر عليها أكثر من سنة ونصف السنة”.

جعجع وخلال اجتماع الهيئة الإدارية لـ”مؤسسة جبل الأرز”، في معراب، لفتت إلى أن “رئاسة الجمهورية مسألة انتخابية ديموقراطية داخلية لا مكان لها أبدًا على طاولات المفاوضات الإقليمية والدولية، وعلى الفريق الآخر الذي يعطل استحقاق رئاسة الجمهورية منذ آب 2022، أي منذ 14 شهرًا، أن يرضخ للأمر الواقع ويأتي إلى مجلس النواب لتطبيق الدستور كما هو، لأننا لا بالتعطيل ولا بالترغيب ولا بالتحايل سندعهم يستمرون باستئثارهم بالسلطة في لبنان، لما في ذلك من مصلحة للشعب اللبناني وإنقاذًا للبلاد من الوضع المزري الذي أوصلوها إليه”.

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