ستريدا جعجع: السعودية كانت على الدوام وجه خير على لبنان

منذ 32 دقيقة
النائبة ستريدا جعجع

النائبة ستريدا جعجع

هنأت النائبة ستريدا جعجع، في حديث إلى إذاعة “لبنان الحر”، “المملكة العربيّة السعوديّة في عيدها الوطني”، داعية لها بـ”دوام الخير والازدهار”، وقالت: “كانت على الدوام وجه خير على لبنان”.

كما حيت “الجهود الجبّارة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تنقل المملكة من مرحلة إلى أخرى، وتحولها إلى وجهة سياسية وسياحية واقتصادية رائدة على مستوى المنطقة والعالم”.

ونوهت بـ”جهود المملكة على صعيد السلام في المنطقة عبر الدفع باتجاه حل الدولتين”، وقالت: “أوجه أيضا جزيل الشكر إلى المملكة العربية السعودية على احتضانها الدائم للبنانيين المقيمين على أرضها، وعلى كل الجهود التي تبذلها لدعم لبنان ومساعدته على النهوض والوقوف على قدميه، ليكون دولة حقيقية بكل ما للكلمة من معنى”.

وأكدت أن “المملكة العربية السعودية كانت وستبقى ركنا أساسيا من أركان الاستقرار في المنطقة”.

