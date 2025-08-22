ستريدا جعجع: المسّ بمقام البطريرك هو مسّ بلبنان وهويته

أكّدت النائب ستريدا جعجع، أن “ما تعرّض له غبطة أبينا البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من إساءاتٍ وحملاتٍ متعمّدة، لا يمكن اعتباره مجرّد رأيٍ أو انتقاد، بل هو اعتداء صارخ على بكركي بما تمثّله من قيمة وطنية وركيزة تاريخية في وجدان اللبنانيين جميعاً. فالمسّ بمقام البطريرك إنما هو مسّ بلبنان وهويته ودوره، لأنّ صوت بكركي كان وسيبقى الصوت الحرّ الذي يدعو إلى الدولة، وإلى الإستقلال الحقيقي، وسيادة الدولة على كامل أراضيها، وحكم القانون، وإلى وحدة المؤسسات تحت سقف الدستور”.

ولفتت جعجع في كلمة خلال إجتماعها برؤساء مراكز حزب القوات اللبنانية في قضاء بشري، بحضور النائب السابق جوزف اسحق، إلى أن “بكركي دأبت على مدى عصور طويلة على أن تكون صمّام أمان للبنان، وحامية للعيش المشترك، ورافعة للمشروع الوطني الجامع. من هنا، فإنّ أي محاولة للنيل من مكانتها أو من موقع بطريركها، إنما هي محاولة لإضعاف الدولة، وضرب الاستقرار، وإقحام البلاد في سجالات عقيمة تضرب أسس الوطن وتهدّد سلمه الأهلي”.

ورأت أن “مواقف غبطة أبينا البطريرك، ولا سيما دعوته الصريحة إلى حصر السلاح بيد الدولة وحدها، إنما تعكس بوضوح إرادة اللبنانيين في قيام دولة قوية تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم، وتحمي مواطنيها تحت راية جيشها ومؤسساتها الشرعية. ومن المؤسف أن تتحوّل هذه المواقف السيادية الجامعة إلى مادة للتجريح والتطاول، بدلاً من أن تكون محور التقاء حول مشروع إنقاذي وطني”.

وأضافت: “وإذ نعبّر عن استنكارنا الشديد لهذه الحملات المسمومة، نطالب الجهات الرسمية المختصّة بتحمّل مسؤولياتها كاملة في ملاحقة كلّ من انحدر بخطابه إلى مستوى الإساءة والتطاول، لأنّ التهاون في هذا المجال يشرّع الباب أمام الانحدار الأخلاقي والسياسي، ويكرّس منطق الفوضى على حساب منطق الدولة”، مؤكدةً أن “وقوفنا إلى جانب بكركي ثابت لا يتزعزع، فهي خط أحمر لا يجوز تجاوزه أو التطاول عليه. وستظلّ منارة للبنان وضميراً حيّاً لشعبه، لا تهزّها حملات الافتراء، ولا تضعفها محاولات التشويه، بل تزيدها صلابة وإصراراً على متابعة رسالتها الوطنية والإنسانية”.

وفي سياق آخر، كشفت جعجع عن أنّ “التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة قد انطلقت باكراً في قضاء بشري، حيث بدأت الماكينة الانتخابية لحزب “القوّات اللبنانيّة” عملها على الأرض، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تنظيم الجهود وترتيب الصفوف وتنسيق التواصل بين مختلف المكوّنات. كما تم تحضير لجان لمتابعة المندوبين”، موضحة أن “هذه التحضيرات لا تقتصر على الداخل فقط، بل تشمل أيضاً التواصل المنهجي مع المغتربين المنتشرين في دول الاغتراب من خلال لجنة من المخاتير لمتابعة المغتربين، من أجل تسهيل مشاركتهم في الاستحقاق النيابي عبر تأمين كل ما يحتاجون إليه من أوراق ثبوتية وإجراءات إدارية لازمة، ليكون لهم دور فاعل في العملية الانتخابية”.

كما تطرّقت إلى موضوع مهرجانات الأرز الدولية للعام 2025، وأشارت إلى أنّ “المهرجانات تركت انعكاساً إيجابياً واسعاً على الحياة العامة في قضاء بشري، إذ أعادت الحيوية إلى القرى والبلدات كافة، وأصبحت بشري وجهة للسواح من مختلف الأماكن”، مشددة على أنّ “هذه المهرجانات لم تكن مجرّد مناسبة ترفيهية فحسب، بل تحوّلت إلى منصّة لإبراز الوجه الحضاري والثقافي للمنطقة، ووسيلة لتعزيز حضورها على الخريطة السياحية والثقافية في لبنان. كما أن إنعكاسها على الدورة الإقتصادية كان كبيراً من خلال زيارة حوالي 30 الف نسمة منطقة بشري خلال فترة أسبوعين”.

وأطلعت النائب جعجع رؤساء مراكز “القوّات اللبنانيّة” في قضاء بشري على تفاصيل زيارتها الأخيرة إلى مجلس الإنماء والإعمار، حيث تركز البحث على مجموعة من المشاريع الإنمائية الحيوية للقضاء.

كذلك أبلغت الحضور عن البدء بمشروع بتنفيذ طريق حدشيت الداخلي، البالغ طوله 1.250 متر بكلفة حوالي 900.000 دولار أميركي، الذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية وتسهيل حركة التنقل في بلدة حدشيت.