السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025
English Français عربي

ستريدا جعجع تثني على وزير الصحة لدوره في متابعة ملف "مياه تنورين" وحماية المواطنين

منذ ساعة واحدة
ستريدا جعجع

في تعليق لها على آخر المستجدات المتعلقة بملف مياه تنورين، أعلنت النائبة ستريدا جعجع، في بيان، ما يلي: “بعد أن تابعت المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، أود أن أتوجّه بجزيل الشكر والتقدير له، على المناقبية العالية والمسؤولية الوطنية التي أظهرها في متابعته الدقيقة لملفّ شركة تنورين، هذا الملفّ الصحّي الذي يهمّ جميع اللبنانيين، لأنّه يتعلّق مباشرةً بصحّة الناس وسلامتهم.

لقد أثبت الوزير ناصر الدين في هذا الإطار أنّ همّه الأوّل والأخير هو حماية المواطن اللبناني وتأمين أعلى معايير السلامة العامّة، من دون أي اعتبارات جانبيّة أو حسابات ضيّقة، فتعامل مع القضية بمهنية وموضوعية وعدالة وشفافيّة واحترامٍ تامّ لحقّ الناس في معرفة الحقيقة الكاملة. وهنا لا يمكننا سوى أن نشيد بهذا النهج المسؤول.

في النهاية، وكما دأبت دائماً، سأبقى إلى جانب كلّ أداء وزاري أو مبادرة وزارية أو مؤسساتية تهدف إلى تعزيز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها، وإلى تكريس مبدأ المساءلة والشفافية في كلّ ملفّ عام، حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا وصحّة اللبنانيين وسلامتهم”.

