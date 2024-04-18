ستريدا جعجع تعرض ملف "الوجود السوري غير الشرعي" على عثمان والبيسري

بيان صادر عن مكتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ستريدا جعجع، جاء فيه:

متابعة لزيارتها لمعالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والذي تناول موضوع الوجود الأجنبي، و بالأخص السوري الغير شرعي، وبعد الإيجابية التي لمستها النائب جعجع من معالي الوزير منوهة بالإجتماع الذي عقده اليوم مع القادة الأمنيين والمحافظين بهذا الخصوص، استكملت مسعاها بزيارتين اليوم، يرافقها النائب السابق جوزيف اسحق، رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف ومسؤول التواصل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في حزب “القوّات اللبنانيّة” عماد خوري ، لكل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ، ومدير الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، للتأكيد من جديد على أهمية أن تقوم الأجهزة الأمنية بكل ما يلزم في سبيل معالجة مشكلة الوجود السوري الغير شرعي في لبنان ، والتي أصبحت مشكلة كل لبناني على الإطلاق ، بالإضافة الى انعكاساتها على مختلف جوانب حياتنا الوطنية إن لجهة الأمن والإستقرار ، والجرائم التي شهدتها كافة المناطق اللبنانية وآخرها جريمة العزونية في قضاء عاليه خير دليل على ذلك ، أم لجهة أوضاعنا الإقتصادية والمعيشية ، أم لجهة الوضع الديمغرافي .