ستريدا جعجع: للتشدد في تطبيق الدستور وعدم الركون إلى "التمريقات"

شدّدت النائب ستريدا جعجع على أن “واقع البلاد اليوم مختلف تماماً عما كانت عليه الأمور ما بين العامين 2015 و2016”.

وقالت جعجع: “نحن اليوم نمر في أزمة لم يشهد لبنان لها مثيلاً منذ المجاعة الكبرى، كما أن شتان ما بين استعادة صحة التمثيل في البلاد وإعادة التوازن إلى الحياة السياسيّة ومجرّد التمديد لبعض الموظفين، لذا فالمسايرة هنا غير ممكنة أبداً وإنما المطلوب هو التشدد المطلق في تطبيق الدستور وعدم الركون إلى “التمريقات” والتسويات المعهودة من عنديات البعض، ولذلك يجب علينا انتخاب رئيس للجمهوريّة في أسرع وقت ممكن”.

وأوضحت أن “موقف حزب “القوّات اللبنانيّة” من الجلسة التشريعيّة التي كان يعمل على عقدها الرئيس بري يأتي من هذه الخلفيّة باعتبار أن الأولويّة هي لانتخاب رئيس ولا يمكننا عقد جلسات تشريعيّة قبل إتمام هذه المهمّة”.

كلام النائب جعجع جاء خلال لقائها وفداً من مركز جرف الثلوج في الأرز برئاسة رئيس المركز وليد كيروز، في حضور رئيس مركز “القوّات اللبنانيّة” في مدينة بشري رينيه النجار. وتباحث المجتمعون في حاجيات المركز والعمل الذي قام به أفراده خلال العاصفة الثلجيّة الأخيرة التي ضربت لبنان بغية إبقاء الطرقات العامة في القضاء سالكة أمام المواطنين.