ستريدا جعجع: لو أنّ باقي المسؤولين يلتزمون بواجباتهم!

لفتت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب “ستريدا جعجع” الى أنّ “وعدنا لا يكتمل إلا بالوفاء به وحلمنا لا يتحقق إلا عندما يتحوّل إلى حقيقة، وقولنا لا يتبلور إلا بالعمل، وقُلنا ما قُلناه في الانتخابات النيابية ونحن ننفذ ونواصل تنفيذ ما قُلناه لأن شعارنا الدائم هو “قولنا والعمل”.

وخلال تدشين بحيرة بقاعكفرا، تساءلت جعجع: “لو أنّ باقي المسؤولين في الدولة المركزية يلتزمون بواجباتهم ويمارسون دورهم، ألم يكُن لبنان كلّه اليوم يشبه قضاء بشرّي؟”

وأضافت: “في ظلّ غياب الدولة وتغييبها وفي ضوء الوضع الاقتصادي والمالي وفي ضوء الأزمة المعيشية أخذنا على عاتقنا الوقوف الى جانب أهلنا في قضاء بشرّي”.

وختمت: “ما أقوم به من واجباتي إيماناً منّي من أنّ البقاء في أرضنا هو الرهان الأساسي لبقاء لبنان”.