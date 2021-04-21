ستريدا جعجع: مستمرون وما بصحّ إلا الصحيح

بمناسبة ذكرى إعتقاله في 21 نيسان 1994، غرّدت النائب ستريدا جعجع على حسابها عبر “تويتر” كاتبة:” في مثل هذا اليوم منذ 27 عاماً اعتقلوا رفيق دربي وزجوا به في السجن واعتبروا أنهم من خلال هذا العمل سيحطّمونه ويحطّمون عزيمته وسيتمكنون من محو حزب “القوّات اللبنانيّة” من المعادلة بشطبة قلم”.

وتابعت، لكن تبين بعد كل تلك المرحلة السوداء أنه “ما بصحّ إلا الصحيح”…

وأضافت: في هذا اليوم، أقول لرفاقي في حزب “القوّات اللبنانيّة” لولاكم ولولا إيمانكم بالقضيّة التي من أجلها دخل الحكيم إلى المعتقل لما كنا هنا الآن، فكما كنا سنبقى ومعا مستمرون”.