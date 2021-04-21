السبت 22 محرم 1444 ﻫ - 20 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ستريدا جعجع: مستمرون وما بصحّ إلا الصحيح

21 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 21 - أبريل - 2021 9:13 صباحًا
ستريدا جعجع

ستريدا جعجع

A A A
طباعة المقال

بمناسبة ذكرى إعتقاله في 21 نيسان 1994، غرّدت النائب ستريدا جعجع على حسابها عبر “تويتر” كاتبة:” في مثل هذا اليوم منذ 27 عاماً اعتقلوا رفيق دربي وزجوا به في السجن واعتبروا أنهم من خلال هذا العمل سيحطّمونه ويحطّمون عزيمته وسيتمكنون من محو حزب “القوّات اللبنانيّة” من المعادلة بشطبة قلم”.

وتابعت، لكن تبين بعد كل تلك المرحلة السوداء أنه “ما بصحّ إلا الصحيح”…

وأضافت: في هذا اليوم، أقول لرفاقي في حزب “القوّات اللبنانيّة” لولاكم ولولا إيمانكم بالقضيّة التي من أجلها دخل الحكيم إلى المعتقل لما كنا هنا الآن، فكما كنا سنبقى ومعا مستمرون”.

    المزيد من أخبار لبنان

    بعبدا
    الوصفة الدوليّة: رئيسا جمهوريّة وحكومة منسجمان ووسطيّان
    النائب جبران باسيل
    باسيل: نتيجة الانتخابات واضحة.. نحن أكبر كتلة نيابية
    النائب مارك ضو
    مارك ضو: "بري" مهيمن بالمطلق على القرار السياسي البرلماني

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مشروب شائع يؤدي إلى تضييق الشرايين بعد 90 دقيقة فقط من تناوله!
    رئيسة وزراء فنلندا البلاد الشابة، سانا مارين
    بالفيديو.. رئيسة وزراء فنلندا في ورطة: لم يكن من المفروض أن ينشر
    المدارس
    العام الدراسي مهدّد... إليكم التفاصيل