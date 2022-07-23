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ستريدا جعجع: نؤيد وندعم بشكل كامل موقف سيّدنا البطريرك

منذ 40 دقيقة
ستريدا جعجع

ستريدا جعجع

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غرّدت النائب ستريدا جعجع على حسابها عبر “تويتر” داعمة موقف البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي اتخذه في افتتاح أول سوق مجتمعي متنقل للمنتجات الزراعية في ريفون، وقالت: “نؤيد وندعم بشكل كامل موقف سيّدنا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي من دير مار سركيس وباخوس في ريفون بأننا مستمرون ولن نتخلى أبداً عن هويتنا ورسالتنا وقلبنا ونرفض “القلب الحجر”… ونكرّر مطالبتنا مع غبطته بإقالة القاضي عقيقي فوراً”.

ووسط التجييش الطائفي الذي يحيط بقضية توقيف النائب البطريركي العام على أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية، المطران موسى الحاج، على خلفية نقله أموالاً وأدوية ومواد غدائية من إسرائيل إلى لبنان للوقوف إلى جانب المواطنين في هذه الأزمة، تم التناقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتجمع في الديمان دعماً للمطران الحاج الأحد 24/7/2022.

وكان أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ “ما قام به المطران موسى الحاج هو عمل إنسانيّ”، مضيفاً: “هناك لبنانيّون موجودون في الأراضي المقدسة ولهم دور وحضور ورسالة بمعزل عن السياسة الإسرائيلية اليهودية”.

وتابع من دير مار سركيس وباخوس في ريفون: “قالوا إننا عملاء لكننا لن نتخلى عن قلبنا ونرفض القلب الحجر”.

ولفت الراعي إلى أنّ “الزراعة تربطنا بأرضنا لنكتشف هويتنا ورسالتنا وهي تعلّمنا الإنسانيّة ولا تحتمل إلا الوضوح”.

وشدد على أننا لن نتخلى عن المساعدات ومستمرون في موقفنا وتلقينا اتصالاً من الرئيس عون منذ اليوم الأول.

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