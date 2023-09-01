ستريدا جعجع: ندعو بري الى السهر على تطبيق الدستور كما هو

ترأست النائبة ستريدا جعجع اجتماع الهيئة الإدارية لـ”مؤسسة جبل الأرز” في معراب، في حضور النائب السابق جوزيف اسحق، نائبة رئيسة المؤسسة ليلى جعجع، أمين الصندوق المختار فادي الشدياق، أمين السر المحامي ماريو صعب، عضو الهيئة العامة المهندس نديم سلامة، الخبير المالي فادي عيد ومعاون جعجع رومانوس الشعار، وتابع المجتمعون الملفات التي تهتم بها المؤسسة من مساعدات اجتماعية وطبية واستشفائية، وبحثوا في التقرير الشهري الذي عرضه سلامة عن تطور سير الأعمال في مشروع تأهيل المستشفى الذي سيتم افتتاحه في 4 تشرين الثاني المقبل، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

وأكدت جعجع أن “الرئيس نبيه بري يصر على أنه لن يدعو إلى جلسة انتخاب للرئيس إن لم يحصل توافق مسبق، وهذا الموقف بحد ذاته مخالفة دستورية كبيرة، إذ إن الدستور لا ينص على التوافق وإنما على الإنتخاب، فضلاً عن أنه يعد فصلاً جديدا من فصول محاولة فريق من اللبنانيين فرض إرادته على الآخرين تارة بالقوة، وتارة بسوء استخدام السلطة”.

ولفتت إلى أن “الأدهى هو ادعاء الرئيس بري أنه بموقفه هذا ملتزم بالدستور، ويسير بحكم مندرجاته، ويدعونا الى قراءة الدستور جيدا. لذا أتمنى على الرئيس بري أن يطل علينا بالمادة الدستورية التي تنص على التوافق على اسم الرئيس قبل عقد جلسة الإنتخاب، أما أن يقوم شخصيا بتفسيرات دستورية من عندياته فهذه أيضا مخالفة دستورية فاضحة، باعتبار أن تفسير الدستور من مهمة مجلس النواب مجتمعا”.

وختمت داعيةً الرئيس بري الى “السهر على تطبيق الدستور كما هو، والدعوة مباشرة إلى عقد جلسة مفتوحة بدورات متتالية وفقاً الدستور لانتخاب رئيس للبلاد، لأن لا حل لأزمة الفراغ التي رمى فيها لبنان معطلو انتخابات الرئاسة سوى هذا الحل، أما الرهان على يأس الفريق السيادي أو اللبنانيين للرضوخ مرة جديدة والتسليم بمشيئة هذا الفريق، فهو أمر لن يحصل أبدا مهما طال أمد عرقلتهم لانتخابات الرئاسة”.