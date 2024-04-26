الجمعة 17 شوال 1445 ﻫ - 26 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ستريدا جعجع: يبحثون عن الحجج "بالسراج والفتيلة" هرباً من صوت الشعب

منذ 40 دقيقة
ستريدا جعجع

ستريدا جعجع

A A A
طباعة المقال

صدر عن النائب ستريدا جعجع البيان الآتي:

“إن مجلس النواب بإرجائه الإنتخابات البلديّة والإختياريّة اليوم، دق مسماراً إضافياً في نعش الدولة اللبنانيّة، التي كان قد اغتالها أساساً من اجتمعوا اليوم في المجلس، وحوّلوها بأدائهم في السلطة منذ ما يزيد عن عشرة سنوات إلى جثّة شبه هامدة إقتصادياً وسياحياً وسياسياً ومالياً ونقدياً.

وبالفعل ذاته، تحوّل مجلس النواب من مصدر للتشريع في البلاد والعين الساهرة على مراقبة أداء السلطة التنفيذيّة، إلى مكان سَلَبَ قراره بعض المتطاولين على الدستور والضاربين بالأسس الديمقراطيّة عرض الحائط والمعطلين للإستحقاقات الدستوريّة، وأداة تمنع الحكومة من أداء واجباتها، بحجج واهية، فيما هي تؤكد على لسان وزير الداخليّة مراراً وتكراراً أنها قادرة على القيام بهذه الواجبات.

إنطلاقاً من هنا، المسألة في البلاد لم تعد مسألة سياسيّة وإنما فكريّة ومبدئية ترتبط بمبدأ سيادة الدستور والقانون وحكم الديمقراطيّة وتداول السلطة، حيث أن هناك من يعشق الفراغ في البلاد من السدّة الرئاسيّة الأولى إلى مئات البلديات المنحلّة، فهؤلاء لم يكتفوا فقط بالحكم على اللبنانيين أجمعين بالعيش في ظل الفراغ الرئاسي وإنما تمادوا اليوم ليحكموا على أبناء أكثر من الف بلدة وقرية لبنانية، من مختلف المشارب الإجتماعيّة، بالعيش إما في ظل الفراغ الكامل أو في ظل شبه الشلل، ومن دون أدنى الخدمات الأساسيّة التي هي من حقّهم.

أخيراً، مرّة جديدة نجد أنفسنا مجبرين على المقارنة ما بين نموذج “الجمهوريّة القويّة” في قضاء بشري ونموذجهم في إدارة الشأن العام، حيث أننا رفضنا بشكل قاطع أي تأجيل لإنتخابات لجنة جبران وطالبنا وزير الداخليّة بإجرائها أياً تكن المصاعب تمسكاً منا بالديمقراطيّة وتداول السلطة، فيما هم يبحثون عن الحجج “بالسراج والفتيلة” هرباً من صوت الشعب والديمقراطيّة ومنعاً لأي تداول للسلطة لا يناسب مصالحهم الشخصيّة، مع تأكيد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي على جهوزية الوزارة لإجراء هذه الإنتخابات”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي
    مولوي يلتقي أيوب: نصرّ على تطبيق القوانين خصوصاً في ملف النفايات
    الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب يوسف نصر
    الأب يوسف نصر: مصداقية التربية أصبحت على المحك
    فارس سعيد
    سعيد: سأبقى محامي صيغة لبنان القائمة على العيش المشترك

    الأكثر قراءة

    مستشفى في لبنان
    بين الوزارة والجمعية.. "فيلم" مستوصفات طويل!
    كيف علّق "حزب الله" على زعم إسرائيل قتل "نصف" قيادييه العسكريين؟
    مطار رفيق الحريري الدولي
    ماذا تفعل طائرة تحمل عبارة "تل أبيب" في مطار رفيق الحريري؟