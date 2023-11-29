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ستريدا جعجع: يُصرّون على إفراغ قيادة الجيش "لغاية في نفس يعقوب"

منذ 9 دقائق
ستريدا جعجع

ستريدا جعجع

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أكّدت النائب ستريدا جعجع أن “الشعب اللبناني لا يمكنه احتمال أي حرب على لبنان أيًا يكن حجمها، لذا يجب علينا جميعًا كلبنانيين العمل على إبعاد شبح الموت والدمار عن بلدنا”، وأشارت إلى أنه “ليس مفهوماً أبداً في هذا الظرف العصيب والدقيق، حيث أن الأمن القومي اللبناني بخطر، تعنّت البعض ورفضهم التخلي عن كيديّتهم السياسيّة وإصرارهم على إفراغ قيادة المؤسسة العسكريّة عبر رفضهم التمديد للعماد جوزاف عون ليس لسبب سوى لغاية في نفس يعقوب”.

جعجع وخلال ترؤسها اجتماع رؤساء مراكز حزب “القوّات اللبنانيّة” في منطقة بشري، في معراب، شددت على أن “موقفنا الداعم للتمديد للعماد جوزاف عون لا يأتي كما يدعي البعض من منطلقات سياسيّة، باعتبار أن الجميع يعرف ما هي خلفيات العماد جوزاف عون السياسيّة، هذا بالإضافة إلى أن الفريق الآخر هو من سعى إلى تعيينه، إلا أنه وللحق والحقيقة برهن خلال الفترة الماضية من خلال قيادته للجيش أنه شخص يتحمّل المسؤوليّة بشكل كبير ولا يخلط ما بين السياسة وأداء الواجب الوطني، ويمارس سلطته وصلاحياته بالشكل المناسب، ولا شيء يعلو عنده فوق المصلحة الوطنيّة العليا والحفاظ على الأمن القومي والاستقرار في البلاد، كما أنه تمكن من حماية المؤسسة وقيادتها لعبور أصعب أزمة مرّت فيها البلاد. وفي أزمنة الحرب لا يتم تغيير القيادة العسكريّة حفاظًا على المصلحة الوطنية العليا”.

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