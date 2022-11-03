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سجال بين ستريدا وباسيل: "اللي عندو شوارب بكون رجّال”

منذ ساعتين
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انتهت جلسة مناقشة الرسالة التي كان بعث بها رئيس الجمهورية السابق “ميشال عون”، قبل انتهاء ولاية عهده.

وخلال الجلسة، دار سجال بين عضو تكتل الجمهورية القوية النائب “ستريدا جعجع” ورئيس التيار الوطني الحر” جبران باسيل”، إذ قال الأخير “ليتم انتخاب الرئيس من الشعب”، فردّت النائب جعجع “إمشي لكن بسمير جعجع فهو الأقوى مسيحياً”.

وردّ باسيل، “ما تشوشي في أمور جانبية”، فكان جوابها “هو الأقوى مسيحياً حط إيدك عا شواربك”.

ليعود ويقول “اللي بحط إيدو عا شواربو هوي اللي بيحكي عن داعش وسوريا مش أنا”، لتردّ النائبة جعجع “اللي عندو شوارب بكون رجّال”.

في سياق آخر، اعتبر باسيل أنّ “عدم تأليف حكومة سابقة خطيرة في دستورنا، وميقاتي حفظ فكرة أنّنا لن نمنحه الثقة فلماذا ترك البلد 4 أشهر بلا حكومة؟”.

ورأى أنّ التيار يُدافع اليوم عن الدستور كي يبقى على قيد الحياة ومنعاً لقتله، قائلًا: “ندافع عن وثيقة الوفاق الوطني كي تُطبَّق، ومن الجيّد تحديد جلسة لانتخاب رئيس الخميس كي يكون لدينا الوقت الكافي لتحقيق التوافق ولن نقبل بأيّ وصاية في البلد”.

    المصدر :
  • المركزية

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