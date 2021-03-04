سجال عنيف بين الرئيس المكلف ورئيس التيار.. باسيل : الحكومة الموعودة مخطوفة

رد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على الرئيس المكلف سعد الحريري ، ومما جاء في الرد :

القول انّنا والرئيس عون كنا نرفض أن يحظى رئيس الجمهورية ميشال سليمان بأي وزارة من دون كتلة نيابية فهو غير صحيح اطلاقاً، والبرهان على ذلك هو الحكومات التي تألّفت وحصّة الرئيس سليمان فيها التي كانت بالحدّ الأدنى 3 وزراء بينهم واحد للدفاع وآخر للداخلية، والتأكيد على ذلك هو منطقنا السياسي المعروف ان رئيس الجمهورية القوي هو الذي يضيف على قوّة موقعه في الدستور، قوّة التمثيل لدى الكتلة النيابية التي تنتمي اليه.

من كل ذلك واكثر من المغالطات التي أوردها بيانه، يتضّح اليوم للخارج المنتظر وللداخل الملتهب، انّ دولة الرئيس الحريري قد اخترع معضلة جديدة امام تشكيل الحكومة وهو يقوم بما اعتاد عليه وكنا قد نبّهنا منه، اي بحجز التكليف ووضعه في جيبه والتجوال فيه على عواصم العالم لإستثماره، دون اي اعتبار منه لقيمة للوقت الضائع والمُكلِف، الى ان يجهز ما هو بانتظارِه.

ايّها اللبنانيون ان حكومتكم الموعودة مخطوفة، ولن يكون ممكناً استعادتها سوى برضى الخارج او بثورة الداخل.

وكان الرئيس المكلف ، في معرض رده على ما ورد في صحيفة ” الأخبار ” ، اتهم رئيس الجمهورية ورئيس التيارل بانهما يقفان وراء التعطيل ، ومما جاء في رده :

” اذا كانت كتلة التيار الوطني الحر ستحجب الثقة عن الحكومة وتقوم بمعارضتها، فما هو مبرر حصول رئيس الجمهورية على ثلث اعضاء الحكومة (خمسة زائد واحد من اصل 18)، كما يزعم من يقف وراء التسريب في الاخبار، في وقت كان الرئيس عون نفسه هو من يرفض في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان ان يكون لرئيس الجمهورية اي وزير في الحكومة، إذا لم يكن لديه كتلة نيابية تساهم في منحها الثقة ودعمها؟

إذا كان قرار التيار الوطني الحر هو فعلا حجب الثقة عن الحكومة ومعارضتها، فلماذا قام رئيس التيار بتعطيل تشكيل الحكومة لمدة خمسة اشهر قبل ان يعلن موقفه، بعكس ما كان قد التزم به رئيس الجمهورية ليبرر الحقائب الست من اصل 18 في سعيه للثلث المعطل؟

ولاحقًا ، رد المستشار الإعلامي للرئيس المكلف على رد رئيس التيار الوطني الحر ، فقال في رده :

“نشكر جبران باسيل على بيانه الذي يؤكد ما كان واضحا منذ اللحظة الاولى للرئيس عون: حكومة من ١٨ وزيرا، ٣ وزراء اختصاصيين غير حزبيين للرئيس عون ان يقترحهم اذا لم تكن كتلة التيار تنوي منح الحكومة الثقة، و٣ وزراء اضافيين اذا التزمت كتلته بالثقة”.