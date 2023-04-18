سجال عنيف في المجلس.. وميقاتي يُهاجم "التيّار"!

حصل سجال عنيف بين النائب أحمد الخير ونواب “التيّار الوطني الحر” على خلفية مهاجمة نواب “التيّار” لرئيس حكوكة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث قال الخير: “إنتو مش قوايا إلّا على رئاسة الحكومة، وبس تهاجمونا رح نهاجمكن”.

بالمقابل، هاجم ميقاتي “التيّار” من دون أن يسمّيه، قائلًا: “لي ما بدو يمدّد ما بيجي بيحضر الجلسة، وعنّا كان ملفّات أهم وما حضرتوا”، وفق ما أفادت “النهار”.

يشار إلى أنّه تُعقد في هذه الأثناء جلسة تشريعية لمجلس النواب دعا إليها الرئيس نبيه بري، وعلى جدول أعمالها التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.