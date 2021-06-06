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سجعان قزّي: الانتخابات المقبلة من شأنها أن تغير شكل ​الاكثرية​ في ​مجلس النواب

6 - يونيو - 2021
سجعان قزي

سجعان قزي

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أكد الوزير السابق ​سجعان قزي​ أن “​لبنان​ الكبير الذي كان في السابق يختلف كثيراً عن وضعه الحالي، ونحن نتحدث عنه ونؤمن به، وندعو الى اعادة احيائه من جديد ولكن حالياً اصبح مشوها، فما قيمته اذا كانت الحدود غير مصانة واستقلاله غير موجود، و​السلطة​ الشرعية يتم تقاسمها، ونحن بحاجة الى اعادة تكوين لبنان بمسؤولية لانه من الخطأ ان تذهب هذه التجربة الاستثنائية من اجل عنجهيات ومزاجيات”.

قزي لفت أيضاً في حديث تلفزيوني، على انه “ليس الناطق باسم ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​، ولكن كمواكب​ لمواقف البطريرك ولطروحاته، أعلن انه لو لم يكن لديه معطيات خطيرة حول الوضع اللبناني لما كان قط تحدث اليوم بهذه النبرة، وهو يتواصل مع السياسيين والسفراء و​الفاتيكان​ والملوك وتأتيه معطيات مختلفة”.

وتابع: “ما قاله الراعي اليوم ليس سراً على احد، وكل المعطيات تشير الى ان الاستحقاقات المطلوبة تقف امامها صعوبات كبيرة “، مبيناً انه “في حال عدم حصول ضغط دولي استثنائي على القوى السياسية اللبنانية لن تحصل ​الانتخابات​ النيابية المقبلة، وبعض القوى لا تريد الانتخابات وهنا اتحدث عن محور ​8 اذار​ عموماً و​حزب الله​ خصوصاً فالانتخابات المقبلة من شأنها ان تغير شكل ​الاكثرية​ في ​مجلس النواب​”.

واعلن قزي ان “الجانب الفرنسي يعدل حالياً بمبادرته ويفكر بمؤتمر​ جديد من اجل لبنان بموازاة المؤتمر الذي يخص ​الجيش اللبناني​، وهذا المؤتمر سيكون مؤتمراً فرنسياً أوروبياً يحضر للإنتخابات النيابية المقبلة وإن لم يحدث التغيير سيكون هناك ​عقوبات​ على رجال أعمال لبنانيين”.

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