سجعان وشريم بطلا نصف ماراثون لبنان في جونية

نظّم الاتحاد اللبناني لألعاب القوى بطولة لبنان لسباق نصف الماراثون لمسافة 21 كيلومتراً، انطلاقاً من مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية باتجاه المعاملتين (مفرق أوسكار بالاس)، ثم العودة باتجاه ضبية عبر الطريق البحرية (قبل مفرق ثكنة الفهود)، وصولاً إلى نقطة الانطلاق في المجمع.

انطلق السباق عند الساعة السابعة صباحاً بمشاركة 260 عدّاءً وعدّاءة من 14 نادياً اتحادياً، وسط أجواء تنافسية وتنظيم مميز. وسبق الانطلاق عزف النشيد الوطني اللبناني بحضور رئيس الاتحاد رولان سعادة، نائبه نعمة الله بجاني، أمين السر العام الدكتور وسيم الحولي، وأمين الصندوق سيمون بطاني.

وأعرب سعادة عن شكره لبلدية جونية، والقوى الأمنية، وشرطة البلدية، وإدارة مجمع فؤاد شهاب، والصليب الأحمر اللبناني على تعاونهم وجهودهم في تأمين حسن سير السباق وضمان سلامة المشاركين.

وفي النتائج الفنية، أحرز شربل سجعان من نادي إنتر ليبانون المركز الأول في فئة الرجال بزمن 1:10:24 ساعة، فيما حلّ زاهر زين الدين من الجيش اللبناني ثانياً بزمن 1:12:44 ساعة، وجاء زميله محمد قدوح ثالثاً بزمن 1:13:07 ساعة.

أما في فئة السيدات، فقد فازت كارين شريم من نادي بلو ستارز بالمركز الأول بزمن 1:25:14 ساعة، تلتها جينيفر تومازو من إنتر ليبانون بزمن 1:28:51 ساعة، فيما حلت لؤى زعرور من النادي نفسه ثالثة بزمن 1:29:43 ساعة.

واختُتمت البطولة بتوزيع الميداليات على الفائزين وسط أجواء احتفالية، أكدت من جديد حيوية المشهد الرياضي اللبناني وقدرته على تنظيم فعاليات رياضية وطنية ناجحة تعزّز روح المنافسة والإنجاز.