سجيع عطية: تصويتنا في الجلسة الاخيرة لم يكن ليؤثر على النتيجة ومقتنعون بأن التوافق هو الأساس

أكد النائب سجيع عطية على ضرورة افساح المجال للقيام بوساطة في الملف الرئاسي، علّه يفتح الحوار بين الافرقاء، وقال: “تصويتنا في الجلسة الاخيرة لم يكن ليؤثر على النتيجة ومقتنعون بأن التوافق هو الأساس”.

واشار خلال برنامج “نهاركم سعيد” عبر الـ LBCI الى أنه من الأفضل أن يكون الحوار في مجلس النواب احتراما لسيادة البلد وفي حال لم تنجح في قصر الصنوبر “كتر خيرن، بكونو حاولو”.

وعن تكتلهم، أكد عطية أنه سيكون بيضة القبان ومن المؤثرين، قائلا: “هدفنا الإجماع، وصحيح أن السعودية لها تأثير وهناك تقاطع مصالح معها، ولكن هي مع أي توجه ولم تعط أي تنبيه”.

وردّاً على سؤال بشأن خطاب السفيرة الفرنسية، أجاب: “فرنسا كانت دائما التعاطف مع لبنان ولكن كلمة السفيرة الفرنسية كانت قاسية حصوصا أنها عمّمت”. وتطرق الى قرار اقتراح الاتحاد الاوروبي بشأن النازحين، قائلا ان الاتحاد الاوروبي أخطأ بذلك، ويجب فتح طرقات العبور للاجئين نحو اوروبا كما فعلت تركيا، وليس اهانة للنازحين السوريين وهم اشقائنا، بل لأن لبنان لم يعد يحتمل.

وعن الوضع الحالي، قال: “اللبناني يحاول التكيف مع الواقع ونحن أمام محطة مصيرية لأن نلحق بجديد المنطقة العربية والوقت عامل اساسي”.

وعن قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، قال عطية: “الله يسعدو ويبعدو، وهل نواب الحاكم يُعيَّنون لاستلام رواتبهم ام لتحمل مسؤوليتهم؟ ”

وفي الشأن المناطقي، شدد على أن مطار القليعات اصبح ملحّاً كما هو حاجة اقتصادية للمنطقة واجتماع مقبل للجنة الاشغال لوضع مخطط توجيهي للنقل الجوي.